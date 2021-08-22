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Afgan hakimden tüyler ürperten iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi - Son Dakika

Afgan hakimden tüyler ürperten iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi

22.08.2021 13:08
Afgan hakimden tüyler ürperten iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi, System.String[]

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrasında halk ülkeden kaçmak için her yolu denerken, bölgede kaos ortamı yaşanıyor. Taliban tarafı yeni döneme ilişkin ılımlı mesajlar verse de 2015'te ABD'ye sığınan kadın hakları savunucusu ve hakim olan Necla Eyyubi, 2 gün önce kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadının Taliban tarafından ateşe verdiğini öne sürdü.

Tüm dünyanın gözü, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da. Geçtiğimiz haftadan beri kaos ortamının hakim olduğu ülkede halk, Taliban'dan kaçmak için türlü yollara başvuruyor, bu uğurda can veriyor. Pek çok ülke ise Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye uçaklarını gönderiyor.

Bu gelişmelerin yaşandığı ülkede bir yandan ise Taliban yönetiminde nasıl bir havanın hakim olacağı konuşuluyor. Taliban sözcüleri, eskiye nazaran ılımlı açıklamalar yapıp kadınların şeriat kurallarına uyduğu sürece iş ve eğitim hayatında olabileceklerini söylerken, gelen haberler ise bu durumun tam tersi bir tablo çiziyor.

KÖTÜ YEMEK YAPTIĞI İÇİN BİR KADINI ATEŞE VERDİLER

2015 yılında ABD'ye sığınan kadın hakları savunucusu ve hakim olan Necla Eyyubi, Taliban ile ilgili tüyler ürperten bir iddia ortaya attı. Sky News'e konuşan Afgan hakim, Taliban militanlarının bir kadını kötü yemek yaptığı gerekçesiyle ateşe verip infaz ettiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddete dair çalışmalar yapan Every Woman Treaty'nin yöneticilerinden olan Eyyubi, söz konusu olayın 19 Ağustos'ta Afganistan'ın kuzeyinde gerçekleştiği bilgisini paylaştı. ABD'de yaşayan Eyyübi, "Afganistan'da sahada olan yüzlerce aktivist arkadaşımızdan kadınlara yönelik dayak, kırbaç ve diğer şiddet içeren saldırıların raporlarını alıyoruz" diyerek durumun ciddi boyutta olduğunu aktardı.

BU İLK İDDİA DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde de Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadının burka giymediği için Taliban tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Afgan hakimden tüyler ürperten iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi

Afganistan, Taliban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afgan hakimden tüyler ürperten iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi - Son Dakika Dünya


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