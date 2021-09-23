Afgan halkı, ABD'de dondurulan 9.5 milyar doların bırakılmasını istiyor - Son Dakika

Afgan halkı ABD'de dondurulan 9.5 milyar doların bırakılmasını istiyor.

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından ABD, Afganistan Merkez Bankası'na ait 9.5 milyar dolarlık döviz rezervini durdurmuş, böylece ülkeye yapılan döviz rezervi akışı da durdurulmuştu. Yönetimin Taliban'a geçişinin üzerinden 1 aydan fazla süre geçerken Afgan halkı, döviz rezervine el koyan ABD'ye tepki gösterdi. Afgan sosyal medya kullanıcıları, ABD'nin bu kararı ile ilgili "Unfreezafgmoney" etiketi ile kampanya başlattı.

Sosyal medya kampanyasına katılan işadamı Noor Ahmad Makhdomzada etiketi paylaşarak, "Bu sermayenin 3 milyar doları Afgan tüccarlarına aittir. Bu para ile gıda ve ilaç ülkeye alınıyordu. ABD ve BM, Afgan halkının ekonomisini krize sokmamalı ve Afganları yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakmamalıdır" ifadelerini kullandı.

İhsanullah Aryan bir diğer kullanıcı ise, "Afganistan'ın sermayesini ABD esaretinden kurtarın. Bu sermaye, halkın hakkıdır. Sevgili yurttaşlar, lütfen bu kampanyaya yoksul halkımızın hatırı için katılın" diyerek kampanyaya katılım çağrısında bulundu.

Afganistan Merkez Bankası Eski Başkan Vekili Ajmal Ahmadi, yönetim değişimi sonrası yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Taliban fonlara erişim sağlama çabalarını engellemeye çalıştığı için dolar akışının durdurulduğunu öğrendik. Merkez Bankasının büyük bir kısmı New York Federal Rezerv ve ABD merkezli finans kurumlarındaki hesaplarda olan 9.5 miyar dolarlık varlığa sahip" ifadelerini kullandı.

(İHA)