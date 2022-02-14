Afgan halkı, Biden'ın, ülkenin rezervleriyle ilgili kararını gözden geçirmesini istiyor - Son Dakika

ABD'nin, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını, 11 Eylül kurbanlarına halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırmasına karşı Afganistan halkı tepki göstererek, rezervlerin kendilerine ait olduğunu ifade ediyor.

Taliban yönetiminin sözcülerinden Muhammed Naim, kararı "Afgan halkının varlıklarının çalınması" olarak tanımlarken, bir diğer sözcü İnamullah Samangani de ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun zamandır "parçalanmış bir Afganistan" arzusunu taşıdığını savundu.

Afganistan Merkez Bankasından yapılan açıklamada ise söz konusu paranın "ilgisiz amaçlar için bölüştürülmesinin kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de Biden'a tepki gösterenler arasındaydı.

Biden'ın kararının gözden geçirilmesi gerektiğini aktaran Karzai, 11 Eylül saldırılarının arkasındaki isim Usame bin Ladin'in terör faaliyetlerinin bedelini Afganistan halkının ödememesi gerektiğini vurguladı.

Karzai, "Afganistan halkı terör kurbanıdır. ABD nasıl olur da bir terör kurbanı ülkeden tazminat alabilir. Amerikan halkına ve dünyaya sesleniyorum, yoksul bir ulusu suçlayıp nasıl parasına el koyabilirler?" ifadelerini kullandı.

Biden'a gösterilen tepkiler Afganistan sokaklarından da yükseliyor.

AA muhabirine konuşan Heratlılar, Biden'a rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu ifade ediyor.

"Binlerce genç işsiz"

Heratlı Abdulasib Nikzad, Taliban sonrası derinleşen ekonomik kriz nedeniyle, çalıştığı gümrükteki işinden ayrılmak zorunda kaldığını, 4 aydır büfe işletmeye başladığını ve şu an işlerinin durgun olduğunu kaydetti.

Afganistan'ı işgal eden hiçbir ülkenin kendilerine yararı dokunmadığını dile getiren 25 yaşındaki Nikzad, şunları söyledi:

"O paralar bu milletin parasıdır. Çaresiz, savaş görmüş, yoksul ve felaketleri yaşamış bir milletin. Sabah akşam buradayım, binlerce genç işsiz. Yiyecek kuru ekmek dahi bulamıyorlar. ABD Başkanı Joe Biden'dan, bu milletin hakkını istiyoruz. Bu kararını gözden geçirmesini talep ediyoruz."

"ABD'nin verdiği zararı tarihte hiçbir güç vermedi"

Diplomasi öğrencisi 28 yaşındaki Ali Ahmed Emirzade, bu rezervlerin, 11 Eylül kurbanlarına tahsis edilmesinin "ilgisiz" bir konu olduğunu belirterek, bunu farklı bir "zulüm çeşidi" olarak tanımladı.

ABD'nin, 11 Eylül kurbanları için Afgan halkının hakkını yiyerek "kan parası" peşinde olduğunu ileri süren Emirzade, "Ancak Afganistan'da her gün yüzlerce insan ABD'nin savaş uçakları ya da bombalamaları sonucu öldürülüyordu. Peki, neden bu insanlar için böylesi bir para tahsisi yapılmıyor?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afgan halkını artık rahat bırakması gerektiğini dile getiren Emirzade, "Maalesef, ABD'nin Afganistan'a verdiği zararı, tarihte hiçbir güç vermedi." yorumunu yaptı.

"Onların dinine göre de kabul edilemez"

Herat'ta müderris olan 45 yaşındaki Mevlevi Mir Davud Hüseyni, Biden'a, ABD savaş uçaklarınca bombalanan medreseler ve burada öldürülen yüzlerce öğrenci olduğunu hatırlattı.

Biden'a, "Öldürülen medrese öğrencilerinin hakkını kim koruyacak?" diye soran Hüseyni, "Halk olarak biz hatta tüm dünya, Müslüman Afgan halkının hakkını savunmalıdır." dedi.

Her Müslüman'ın, Biden'ın aldığı kararı kınaması gerektiğini belirten Hüseyni, "İnsaniyet açısından da din açısından da hatta onların dinine göre de bu adım tamamen kabul edilemez çünkü hak başkalarının hakkıdır. Hak mazlum Afganistan hakkıdır." ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı yedikleri için utanç duymalılar"

Çiftçilik yapan 46 yaşındaki Ruhullah Abdullahi, Biden'dan karardan bir an önce dönmesini ve rezervlerin Afganistan Merkez Bankasına aktarılmasını istedi.

Abdullahi, "Bir çiftçi, bir çoban olarak ABD Başkanı'nın kararını kınıyorum. Afganistan halkının hakkını yiyemezler. Boğazlarında kalır. Bu halk sefalet içerisinde yaşıyor. ABD ise dünyanın en müreffeh ülkelerinden. Hakkımızı yedikleri için utanç duymalılar. En kısa sürede paramızı serbest bırakmalılar." diye konuştu.

"Vicdanlarını dinlesinler"

52 yaşındaki müezzin İvezali Zakiri de konuyla ilgili "Paralar, ABD'nin ise göndermesin. Ancak Afganistan'ınsa bu halkın kullanımına sunulmalıdır. Bu sert kış aylarında binlerce insan hayatını kaybetti. Vicdanlarını dinlesinler." dedi.

Kararı, Biden imzalamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasına ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar vermişti.

Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.