Son Dakika Haberleri: Afgan heyetler Rusya'da ateşkesi konuştu
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Afgan heyetler Rusya'da ateşkesi konuştu

57 dakika önce

Afganistan'daki Cemiyet-i İslami Partisi İcra Kurulu Başkanı Atta Muhammed Nur, Afganistan'da ateşkesin gelecek dönemde sağlanabileceğini söyledi.

Afgan heyetler Rusya'da ateşkesi konuştu, System.String[]
Afganistan'daki Cemiyet-i İslami Partisi İcra Kurulu Başkanı Atta Muhammed Nur, Afganistan'da ateşkesin gelecek dönemde sağlanabileceğini söyledi.
Nur, Rusya'nın başkenti Moskova'da Afgan siyasetçiler ve Taliban temsilcileri arasında iki gün süren görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Toplantıyı değerlendiren Nur, "Ana amacımız ateşkes ve bu ileride sağlanabilir." dedi.
Nur, Taliban'ın hükümetle görüşmeye henüz hazır olmadığını belirtti.
Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Muhammed Süheyl Şahin de "Ateşkesin ilan edilmesi konusunu ele aldık. Müzakereler devam edecek." diye konuştu.
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de görüşmelerinin olumlu olduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:53 Kaynak: AA
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