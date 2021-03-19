Afgan hükümeti ile Taliban, barış görüşmelerini hızlandırmak için anlaştı - Son Dakika

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da ikinci gününde devam eden toplantıda, görüşmelerin hızlandırılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye'de planlanan Afganistan görüşmesine yönelik daveti incelediklerini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi ve Afganistan'da istikrarın sağlanmasına yönelik dün başlayan toplantı bugün de devam etti. Görüşmelerin son gününde Rus basınına açıklamalarda bulunan Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, "Dün konferans gerçekleşti, bugün de görüşme şansımız oldu. İki taraf da neticeye ulaşmak için mevcut imkanların daha iyi nasıl kullanılabileceğine vurgu yaptı. Belirli konuları ele almadık, taraflar arasında yalnızca bir görüşme oldu. Ancak bugünkü görüşme birbirimizi tanımak, temas kurmak amaçlıydı. Sürecin hızlandırılmasına hazır olduğumuzu belirttik, onlar da öyle olduklarını kaydetti" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Türkiye'deki toplantıya katılım konusu değerlendiriliyor

Abdullah, önümüzdeki Nisan ayında Türkiye'de yapılması planlanan Afganistan'da istikrara yönelik yeni bir toplantıyı işaret ederken, aynı zamanda görüşmelerin Doha'da da sürdürülebileceğini belirtti. Moskova'daki görüşmelerde bulunan Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin, "Türkiye'deki Afganistan görüşmelerine katılımımız konusunu değerlendiriyoruz. Bu konuda istişarelerimiz devam ediyor. İstişareler tamamlandıktan sonra kararımızı açıklayacağız" diye konuştu. - MOSKOVA