Son Dakika Haberleri: Afgan hükümeti yaklaşık 7 bin karakoldan çekilme kararı aldı
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Afgan hükümeti yaklaşık 7 bin karakoldan çekilme kararı aldı

53 dakika önce

Taliban ve hükümet karşıtı silahlı güçlerle çatışmaların devam ettiği Afganistan'da polis, zayıf kaldığı ve fazla zayiat verdiği bazı karakollardan çekilme kararı aldı

Afgan hükümeti yaklaşık 7 bin karakoldan çekilme kararı aldı, System.String[]
Afganistan'da Taliba ve hükümet karşıtı güçlerin hedefi haline gelen kırsal kesimde yer alan onlarca karakolun boşaltılmasına karar verildi. Hükümet kararla birlikte yaklaşık 7 bin karakolun boşaltılacağını duyurdu.

Kabil hükümeti ayrıca ABD Başkanı Trump'ın 'Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum" sözleri için de Washington'da izahat istedi.
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Afganistan, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:52 
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