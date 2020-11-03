Afgan İHH gönüllüsü, Ahmet amcanın enkazdan çıkarılmasına vesile olmanın sevincini yaşıyor - Son Dakika

Afgan İHH gönüllüsü, Ahmet amcanın enkazdan çıkarılmasına vesile olmanın sevincini yaşıyor

03.11.2020 13:25
Afgan İHH gönüllüsü, Ahmet amcanın enkazdan çıkarılmasına vesile olmanın sevincini yaşıyor, System.String[]

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Afganistanlı Zabihullah Sarway, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği gönüllüsü olarak katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 70 yaşındaki Ahmet Çitim'in 33 saat sonra enkazdan çıkarılmasının sevincini yaşıyor.

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Afganistanlı Zabihullah Sarway, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği gönüllüsü olarak katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 70 yaşındaki Ahmet Çitim'in 33 saat sonra enkazdan çıkarılmasının sevincini yaşıyor.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sarway, İHH gönüllüsü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak için İzmir'e geldi.

En büyük isteği hayat kurtarmak olan Sarway, depremin en fazla yıkıma neden olduğu Bayraklı ilçesinde tamamen yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Çalışmalar sırasında ayağından yaralanmasına rağmen mücadeleye devam eden Sarway, depremden 33 saat sonra 70 yaşındaki Ahmet Çitim'in enkazdan kurtarılmasının mutluluğunu yaşıyor.

"Ayağımdan yaralandım ama kurtarma çalışmasına devam ettim"

Zabihullah Sarway, AA muhabirine, İHH arama kurtarma ekibi olarak enkaz sahasında çalıştıklarını, enkazdan ilk olarak gördüğü dolabı kaldırdıklarını söyledi.

Dolabın altında bulunan kapının üzerindeki eşyaları temizlemeye başladığını anlatan Sarway, şöyle devam etti:

"Kapının altında küçük bir delik gördüm. Kafa lambasını yakıp baktığımda ayağın çok küçük bir kısmını gördüm. Emin olmak için ayağına dokundum ve sıktım, insan ayağı olduğunu fark ettim. Sonra canlı olup olmadığına baktım. Ayağının kaslarını kıpırdattı. Oradaki başka arkadaşları çağırdım. AFAD ekibi geldi, ses dinlemesi yaptı. Onlarla konuştu. Daha sonra ekip arkadaşımla orayı iyice temizledik, toprakları aldık ve yavaşça kapıyı kaldırdık. O esnada ayağımdan yaralanmıştım ama ona dayanarak kurtarma çalışmasına devam ettim. Sonra sağlık ekibi geldi. Ayağımdan yaralandığım için ambulansa alındım."

Hayat kurtarmanın önemine değinen Sarway, ilk kez katıldığı arama kurtarma çalışmasında bunun gerçekleşmesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Sarway, küçüklüğünden beri "hayat kurtarmak" istediğini aktararak, "Derneğim bu konuda bana gerçekten yardımcı oldu. Hayatımdaki arzularımdan birine eriştim. O an çok stresliydim ama stresimi kontrol etmeye çalışıyordum. Ellerim titriyordu çünkü ilk defa enkazdan bir kişiyi kurtarıyordum. Başının üstünde delik oluştu, oradan nefes almasını sağladım." diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi, Arama Kurtarma, İzmir, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan İHH gönüllüsü, Ahmet amcanın enkazdan çıkarılmasına vesile olmanın sevincini yaşıyor - Son Dakika


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