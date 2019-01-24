Son Dakika Haberleri: Afgan Kaçaklara Jandarma Şoku

Afgan Kaçaklara Jandarma Şoku

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 3 Afgan kaçak, jandarma uygulamasına takıldı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 3 Afgan kaçak, jandarma uygulamasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma ekibi gece yarısı devriye faaliyetleri kapsamında Alaybey Mahallesi mevkii Malkara Bölge Trafik önünde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki 5 kişi üzerinde kimlik sorgulaması yapıldı. 1'i Türk, 1'i Suriyeli 2 organizatör ve 3 Afgan kaçak, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Organizatörler Suriyeli Civan S. ile Nurettin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Afgan kaçak ise, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Jandarma, 3. Sayfa
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