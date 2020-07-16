Afgan kaçaklardan Bulgar polisinin dövdüğü iddiası - Son Dakika

Kırklareli'nin Bulgaristan sınırındaki Dereköy mevkisinde yabancı uyruklu kişiler bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda da Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen bulundu. Gözaltına alınan Afganlar ifadelerinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da polise yakalandıklarını anlatarak, "Bulgar polisi değerli eşyalarımızı alıp, bizi darp ettikten sonra Türkiye'ye gönderdiler" dediler. 7 Afgan, ifade işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.