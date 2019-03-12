Son Dakika Haberleri: Afgan Kaçakları 'İstanbul' Diye Trabzon'a Bıraktılar

Afgan Kaçakları 'İstanbul' Diye Trabzon'a Bıraktılar

2 saat önce

İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan uyruklu aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 30 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Trabzon'un Araklı ilçesinde kırsal alana bırakıldı.

Afgan Kaçakları 'İstanbul' Diye Trabzon'a Bıraktılar, System.String[]
İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan uyruklu aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 30 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Trabzon'un Araklı ilçesinde kırsal alana bırakıldı. Kaçaklar jandarma tarafından yakalandı. 

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen aralarında 4'ü kadın, 17'si çocuk, Afgan uyruklu 30 göçmen, kamyonla İstanbul'a gitmek için organizatörlerle anlaştı. Kişi başı bin dolar ödeyip, kamyona bindirilen göçmenler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarıldı. Göçmenler dün gece saatlerinde, "Burası İstanbul" denilerek, Araklı ilçesi Kayaiçi Mahallesi, Tilki Beli mevkiinde karayolu yakınındaki ormanlık alana bırakıldı. Göçmenleri bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri kamyonla bölgeden ayrıldı.

30 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla kırsal alanda yürüdüklerini fark ettiği 30 göçmeni yakaladı. Ekipler, kaçakları araçlarla İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince, göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:05 Kaynak: DHA

Türkiye, İran, Trabzon, İstanbul, Güncel
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