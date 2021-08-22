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Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu - Son Dakika

Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu

22.08.2021 13:44
Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu, System.String[]

Taliban'ın ülke yönetimini ele almasının ardından, Afganların ülkeden kaçışı devam ediyor. Afganistan'dan gerçekleştirilen tahliyeler sırasında Afgan bir kadın ABD kargo uçağında doğum yaptı. Hamile kadının uçuş sırasında kabindeki hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşadığı öğrenilirken, ABD tarafından yapılan açıklamada, "Uçak Komutanı, kabindeki hava basıncını arttırmak için uçağın alçalmasına karar verdi, bu da annenin hayatını kurtardı" ifadeleri kullanıldı.

Taliban'dan kaçan Afgan bir kadın, uçuşun ikinci ayağı olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne iniş yapan ABD'ye ait C-17 kargo uçağında doğum yaptı.

KOMUTANIN KARARI ANNEYİ KURTARDI

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada,hamile kadının kabindeki düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilerek, "Uçak Komutanı, kabindeki hava basıncını arttırmak için uçağın alçalmasına karar verdi, bu da annenin hayatını kurtardı" denildi.

Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Uçağın hava üssüne inmesinin ardından, Hava Kuvvetleri'ne bağlı sağlık ekibinin uçağa gelerek bebeğin doğumunu gerçekleştirdiği. Anne ve bebeğin doğumdan sonra, yakındaki bir sağlık merkezine nakledildiği ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Murathan Altintaş: Abd şimdi böyle olaylarla Dünyaya şirin gözüküp iyi polis rolünü oynuyor. Binlerce insan yerinden yurdundan edilsin, binlerce insan öldürülsün bir bebekle unutturulsun. Dünyanın çivisi çıkmış be arkadaş. Mantık bile şuan ki mantıksız dünya düzenine şaşırmış durumda. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Züliş Züliş: İsin tuhafıda ney biliyormusunuz afganla suriyeliler yurt yok yuva yok 9 ayda bir doguruyor bu bence pilanlı girisimler çogalmanin altında yatan sinsi pilanlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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