Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu

Taliban'dan kaçan Afgan bir kadın, uçuşun ikinci ayağı olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne iniş yapan ABD'ye ait C-17 kargo uçağında doğum yaptı.

KOMUTANIN KARARI ANNEYİ KURTARDI

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada,hamile kadının kabindeki düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilerek, "Uçak Komutanı, kabindeki hava basıncını arttırmak için uçağın alçalmasına karar verdi, bu da annenin hayatını kurtardı" denildi.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Uçağın hava üssüne inmesinin ardından, Hava Kuvvetleri'ne bağlı sağlık ekibinin uçağa gelerek bebeğin doğumunu gerçekleştirdiği. Anne ve bebeğin doğumdan sonra, yakındaki bir sağlık merkezine nakledildiği ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.