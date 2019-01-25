Son Dakika Haberleri: Afgan Kadın Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Afgan Kadın Boğazı Kesilerek Öldürüldü

3 saat önce

KIRŞEHİR'de Afganistan uyruklu Perwin Mohammadi (32), evinde boğazı kesilerek öldürülmüş, kocası S.M. de (35), elleri bağlı baygın halde bulundu.

Afgan Kadın Boğazı Kesilerek Öldürüldü, System.String[]
KIRŞEHİR'de Afganistan uyruklu Perwin Mohammadi (32), evinde boğazı kesilerek öldürülmüş, kocası S.M. de (35), elleri bağlı baygın halde bulundu.

Olay, dün gece merkez Yenice Mahallesi Terme Caddesi'nde Afgan çiftin oturduğu evde meydana geldi. Komşuları, Mohammadi çiftinin evinden gelen çığlık sesleri üzerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen polisler eve girdiklerinde Afganistan uyruklu S.M.'yi elleri bağlı yarı baygın, salonda ise karısı Perwin Mohammadi'yi boğazı kesilmiş, kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Perwin Mohammadi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekstil firmasında çalışan Perwin Mohammadi'nin cesedi, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. S.M. de aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kocasının ellerini bağladıktan sonra Afgan kadını öldürüp kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:29 Kaynak: DHA

Afganistan, Kırşehir, 3. Sayfa
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