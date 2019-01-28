Afgan Kadın Cinayetinde Eşi ve 3 Kişiye Gözaltı

KIRŞEHİR'de, Afganistan uyruklu Perwin Mohammadi'nin (32) boğazının kesilerek, öldürülmesiyle ilgili kocası ve erkek kardeşi dahil 4 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de, Afganistan uyruklu Perwin Mohammadi'nin (32) boğazının kesilerek, öldürülmesiyle ilgili kocası ve erkek kardeşi dahil 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Tekstil fabrikasında çalışan Afgan Perwin Mohammadi, 24 Ocak'ta, Terme Caddesi 180. Sokak'taki evinde boğazı kesilerek, öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili kadının eşi S.M. ve erkek kardeşi A.F.A. ile akrabaları G.R.A. ve M.A.M.'yi gözaltına aldı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, adliyeye sevk edildi. S.M.'nin, emniyetteki ifadesinde, eşiyle aralarında kavga ve kıskançlık sorunları olduğunu söylediği öğrenildi.



- Kırşehir

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