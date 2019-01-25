Son Dakika Haberleri: Afgan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Afgan Kadın Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Kırşehir'de Afgan kadın evinde ölü bulundu.

Afgan Kadın Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kırşehir'de Afgan kadın evinde ölü bulundu.

Terme Caddesi 180. Sokak'taki bir apartmanda yabancı uyruklu ailenin evinden gelen çığlıkları duyan komşuları polise ihbarda bulundu.

İkameti kontrole gelen polis ekipleri, Afganistan uyruklu ailenin kapısını açtırdıklarında evin yatak odasında elleri bağlı ve yarı baygın şekilde P.M'yi (35), salonda ise karısı S.M'yi (32) boğazı kesilmiş halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen S.M'nin cesedi, otopsi için Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. P.M. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ailenin, evde iki çocukları ile yaşadıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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