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Afgan Kadın Futbol Takımı, Avustralya'da yeniden yeşil sahalarda - Son Dakika

Afgan Kadın Futbol Takımı, Avustralya'da yeniden yeşil sahalarda

05.02.2022 11:07
Afgan Kadın Futbol Takımı, Avustralya'da yeniden yeşil sahalarda

Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Afgan Kadın Futbol Takımı, Avustralya'da tekrar yeşil sahayla buluştu.

Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Afgan Kadın Futbol Takımı, Avustralya'da tekrar yeşil sahayla buluştu.

Melbourne Victory Futbol Kulübü, ülkelerinden kaçan Afgan kadın futbolculara kapılarını açtı.

Melbourne Victory tesislerinde ilk antrenmanlarına başlayan Afgan kadınlar, bu kulübün adı altında Victoria Kadınlar Ligi'nde mücadele edecek.

Takım kaptanı Fatıma, takım arkadaşlarının yeniden bir arada futbol oynayacak olmalarından heyecan duyduklarını söyledi.

Fatıma, Taliban'ın ülkeyi ele geçirdiğini ancak kendilerinin futbol oynamasına engel olamayacağını vurgulayarak kariyerlerini sürdürebilmeleri için herkesten destek beklediklerini kaydetti.

Eski Avustralya Milli Takımı kaptanlarından mülteci hakları savunucusu Craig Foster ise ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Afgan kadınların, futbol tutkularıyla güçlü mesaj verdiklerini belirtti.

Afgan kadın futbolcular, Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlaması ve geçici yönetim ilan etmesinin ardından ülkeyi terk edip Pakistan'a geçmişti.

Afgan Kadın Futbol Takımı, 2007'de kurulmuş, ilk uluslararası maçını 2010'da Nepal'e karşı yapmıştı.

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Avustralya, Taliban, Futbol, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan Kadın Futbol Takımı, Avustralya'da yeniden yeşil sahalarda - Son Dakika


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