Afgan kadın futbol takımı ve aileleri, yerleşmek için ülke arıyor - Son Dakika

Afganistan'ı birkaç gün önce terk ederek Pakistan'a gelen Afgan genç kadın futbol takımı üyeleri ve aileleri yerleşmek için ülke arıyor.

Afganistan'ın çeşitli şehirlerinden gelen Afgan genç kadın futbol takımı üyeleri, aileleriyle birlikte Torkham sınırını geçtikten sonra Pakistanlı yetkililerin eşliğinde Lahor'a getirildi.

Kendilerine 30 günlük vize verilen genç kadın futbolcular ve aileleri, bu süre zarfında Pakistan'dan farklı bir ülkeye geçmeyi planlıyor. Çoğunluğu Hazara topluluğuna mensup futbolcu ve ailelerinden şu ana kadar 79 kişi sınırı geçerek Lahor'a ulaştı.

Lahor'a gelen kadın futbolcuların antrenörlerinden Roya Malik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamile olduğunu ve Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinden Torkham sınırına, oradan da Lahor'a geldiğini, bu sürecin kendisi için zorlu geçtiğini ifade etti.

Malik, Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından karşılaştıkları baskı sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Taliban üyeleri evime roket attı. Şu an geri dönecek bir evim yok." dedi.

Lahor'a gelenler arasında bulunan Ubeyd Ahmed ise Pakistan'da kısıtlı bir süre kalacaklarını ifade ederek, kendilerine serbest geçiş izni verecek farklı ülkelere gitmek istediklerini söyledi.

Birkaç gün Lahor'daki bir spor tesisinde konaklayan futbolcu ve aileleri, şehirdeki bir otele götürüldü. Bununla birlikte Pakistanlı yetkililer futbolcuları ve ailelerini güvenlik gerekçesiyle şimdilik dışarıya çıkarmıyor. Dışarından bu kişilerle görüşmek isteyenlere izin verilmiyor.

Güvenlik önlemi vurgusu

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı bir yetkili ise futbolcuların dışarı çıkarılmama sebebinin güvenlik olduğunu söyledi.

Yetkili, bu kişilerin başına kötü bir şey gelmesinin ülkenin imajını sarsacağını, bu sebeple böyle bir önlem aldıklarını ifade etti.

Hazara-Taliban ilişkileri

Hazaralar, Afganistan'ın yakın tarihinde en çok baskı gören gruplar arasında yer alıyor.

Hazaraların lideri olarak bilinen Abdul Ali Mezari'nin ülkedeki iç savaş sırasında Taliban tarafından öldürülmesi, Hazara toplumu için "hala kapanmamış bir yara" olarak görülüyor.

Bununla birlikte Hazaraların yurt dışında milyonlarca diasporası bulunuyor. Bu ülkelerde yaşayan Hazara diasporası aracılığıyla Afganistan'a aktarılan sosyal, kültürel ve siyasal birikim, burada yaşayan Hazara topluluğunu da etkiledi.

Hazara topluluğu, okuryazarlık, eğitim ve spora önem veriyor, sivil toplum örgütlerinde de aktif rol alıyor.

Kamusal alanda Afganistan'daki diğer topluluklara nazaran daha aktif rol alan Hazara kadınları, ülkedeki çeşitli spor dallarında, sosyal ve kültürel etkinliklerde yoğun olarak boy gösteriyor.