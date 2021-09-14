Afgan kadınlar sosyal medyadan direnişe geçti! #KıyafetimeDokunma kampanyası ile Taliban'a karşılık veriyorlar

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kadınlar, haklarını kazanabilmek için zaman zaman eylem yapıyor. Bunların yanı sıra Afgan kadınlar, örgütlenerek yeni bir akım başlattı. Renkli geleneksel kıyafetler içinde boy gösteren kadınlar, bu paylaşımlarına #KıyafetimeDokunma ve #AfganistanKültürü gibi etiketler koyuyorlar.

Kampanya, vücutlarının tamamını kapatarak Kabil'de Taliban yanlısı bir yürüyüş yapan kadınların medyaya yansıması sonrası başladı. Söz konusu eylemdeki bir videodaki bir kadın, makyaj ve modern kıyafetlerin Müslüman Afgan kadınını temsil etmediğini savunuyordu. Aynı kişi, "…biz, şeriata aykırı olan dış kaynaklı kadın haklarını istemiyoruz." diyordu.

"ÜLKENİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERME" ÇAĞRISI YAPTI

Aynı zamanlarda, Kabil'de bir üniversitede, bir kısmı yüzlerini de kapatmış kız öğrencilerin görüntüsü uluslararası medyada yer buldu. Sosyal medyada birçok Afgan kadın ise bu görüntülerin Afganistan'ın gelenekleri ile bağdaşmadığını savunan bir kampanyaya destek veriyor. BBC'den Sodaba Haydari bu kadınlardan bazıları ile konuştu.

İlk paylaşımı yapan Afganistan'daki Amerikan Üniversitesi'nin eski tarih profesörü Bahar Celali, Afgan kadınları da teşvik ederek "ülkenin gerçek yüzünü gösterme" çağrısı yaptı. Bahar Celali neden böyle bir eylem başlatmak istediği sorusunu, "En büyük endişelerimden biri Afganistan kimliğinin tehlike altında olması. Taliban yanlısı yürüyüşte giyilen kıyafetlerin, kültürümüzün ve kimliğimizin parçası olmadığını dünyaya göstermek istedim" dedi.

BURKANIN AFGAN KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI OLMADIĞINI SÖYLÜYORLAR

Amerika'da yaşayan bir hak savunucusu olan Spozhmay Maseed de siyah burkanın "asla Afgan kültürünün parçası olmadığını" söyleyen bir paylaşımda bulundu. Maseed, "mütevazi ve renkli kadın kıyafetlerinin" ülkenin geleneksel giyimi olduğunu savundu. Ülkenin yüzlerce yıldır Müslüman olduğunu ve büyük annelerinin de geleneksel kıyafetleri giydiğini söyleyen Maseed, "Arapların siyah burkasını giymezlerdi" dedi.

Benzer bir paylaşımda, ailesinin köklerinin ülkenin en muhafazakar bölgelerinden birinden geldiğini söyleyen kişi, burada dahi kadınların siyah peçe taktığını görmediğini savundu. 37 yaşındaki bir araştırma görevlisi olan Lima Halime Ahmed de, neden kampanyaya katıldığı sorusunu, "kimliğimizin bir grup tarafından temsil edilmesini" istemedim diyerek açıklıyor. Ahmed, "Bizim kültürümüz siyah değil… Siyahla beyaz da değil. Renkli ve güzel. İçinde sanat var, zanaat var ve kimlik var" sözlerini sarf ediyor.

Son 20 yıldır Afganistan'da kadın sorunlarını ele alan araştırmacı Lima Halime Ahmed, kadınların seçme şansı olduğunu hatırlatıyor: "Annemin uzun bir örtüsü vardı. Bazıları daha kısalarını tercih ediyordu. Kıyafet baskısı yoktu"