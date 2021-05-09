Afgan kardeşleri polis Osmaniye'de kavuşturdu - Son Dakika

AFGANİSTAN'da savaş nedeniyle yolları ayrılan İsmetullah (22) ile Abdulkedir (21) Devleti kardeşler, 5 yıl aradan sonra Osmaniye'de birbirlerine kavuştu. Duygusal anların yaşandığı görüşmede İsmetullah, kardeşi Abdulkedir Devleti'ye uzun süre sarılarak hasret giderdi.

Osmaniye'de polisin uygulama noktasında yakalanan İsmetullah Devleti, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Devleti ifadesinde, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde kaldığını, anne babasının sağ, 4'ü erkek 7 kardeş olduklarını, evli ve eşinin de hamile olduğunu kaydetti. Türkiye'ye çalışmak üzere geldiğini ve kardeşi Abdulkedir Devleti'nin de Türkiye'de olduğunu düşündüğünü belirten İsmetullah Devleti, bulunması için yardım istedi.