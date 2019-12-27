Afgan kızlar Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak istiyor - KABİL - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afgan kızlar Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak istiyor - KABİL - Son Dakika

Afgan kızlar Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak istiyor - KABİL

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 kişilik genç kızlardan oluşan bir grup, tarihi 1200'lere dayanan ve son dönemde unutulmaya yüz tutmuş tarihi Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 kişilik genç kızlardan oluşan bir grup, tarihi 1200'lere dayanan ve son dönemde unutulmaya yüz tutmuş tarihi Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Biri eğitmen olmak üzere 7 kişiden oluşan "Bezm-i Vahdet" adlı grup, tarihi çok eskilere dayanan Horasan müziğini ayakta tutmak için mücadele ediyor.

Genç kızlardan oluşan grup, bir gün konser vermek istiyor.

Grubun temsilcisi Armağan Raufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllar önce revaçta olan Horasan müziğinin artık Afganistan'da çok az kişinin bildiğini söyledi.

Raufi, grubun 7 üyesi bulunduğunu ve hepsinin genç kızlardan oluştuğunu belirtti.

Afganistan gibi bir ülkede genç kızların halk önünde müzik aleti çalıp şarkı söylemesinin çok zor olduğunu dile getiren Raufi, başta kendi ailesi olmak üzere akrabalarının çoğunun karşı çıktığını kaydetti.

Raufi, yaklaşık beş yıl önce gruba katıldığını ve her şeye rağmen Hz. Mevlana'nın şiirlerinden besteledikleri Horasan müziğini yeniden canlandırmak için çabaladıklarını vurguladı.

1200'li yıllarda ortaya çıkan ve şimdi unutulmaya yüz tutan Horasan halk müziğini tanıtmak istediklerini kaydeden Raufi, "Yüzyıllar öncesine dayanan Horasan müzik türü artık ülkemizde unutulmuş durumda. Mevlana'nın babası Hoca Bahaeddin Veled'in yaşadığı dönemde revaçta olan aynı zamanda tasavvuf musikisi de içeren bu müzik türünü biz de Mevlana'nın Mesnevisinden seçtiğimiz parçalarla yeniden canlandırıyoruz." diye konuştu.

Raufi, Horasan müziğinin insan içinde huzur yarattığının altını çizdi.

Ücretsiz eğitim veriliyor

Bezm-i Vahdet grubunun eğiticisi Şir Ali Asami, geçmişte özellikle Afganistan'ın kuzey ve kuzeydoğu illerinde revaçta olan Horasan müziğinin yerini artık modern müzik türünün aldığını söyledi.

Babasından öğrendiği Horasan müziğini yeniden canlandırmak için gruba katıldığını aktaran Asami, "Bu müzik türü için insanlığı, eşitliği ve anlayışı öğreten Mevlana'nın şiirlerinden seçtik ve çok da güzel oldu." dedi.

Asami, Horasan müziğinin eskilerde bir nevi Allah'a yakarış ve ibadet mahiyetinde kullanıldığını belirterek, bu nedenle bu türde kullanılan şiirlerin de özenle seçildiğinin altını çizdi.

Horasan müziğini öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim verdiklerini kaydeden Asami, en kısa zamanda grup halinde bir konser vermek istediklerini sözlerine ekledi.

Afgan kızlar Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak istiyor - KABİL

Afganistan, Horasan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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