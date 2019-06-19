Son Dakika Haberleri: Afgan kızlar Kazakistan ve Özbekistan'da eğitim alacak
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Afgan kızlar Kazakistan ve Özbekistan'da eğitim alacak

1 saat önce

Afgan kız öğrenciler, Birleşmiş Milletlerin (BM) destekleriyle Kazakistan ve Özbekistan'daki üniversitelerde eğitim alacak.

Afgan kızlar Kazakistan ve Özbekistan'da eğitim alacak, System.String[]
Afgan kız öğrenciler, Birleşmiş Milletlerin (BM) destekleriyle Kazakistan ve Özbekistan'daki üniversitelerde eğitim alacak.

Özbekistan Haber Ajansının (UzA), Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisine dayandırarak yayımladığı haberine göre, 2019-2020 eğitim yılından başlayarak Afganistan'daki kız öğrenciler Kazakistan ve Özbekistan'daki üniversitelerde eğitime başlayacak.

Eylülde başlayacak eğitim İngilizce yapılacak. Afgan kız öğrenciler, daha sonra ülkelerinin talebi doğrultusunda aralarında istatistik ve madenciliğin de yer aldığı çeşitli branşlarda eğitimlerini sürdürecek.
Haberde, "Afganistan tarafı ihtiyaç duydukları alanları belirleyecek. En fazla 100 Afgan kız öğrenci bu proje kapsamında eğitim alacak. Projenin başarılı olması durumunda BM bundan sonra da söz konusu projeyi desteklemeyi sürdürecek." ifadesine yer verildi.
Halihazırda Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Termez şehrinde 100'den fazla Afgan öğrenci iki yıllık meslek eğitimi alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:21 Kaynak: AA
Kazakistan, Özbekistan, Güncel
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