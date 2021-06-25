Afgan liderler, Pentagon'da Afganistan'ın geleceğini ele aldı - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ülkelerinin geleceğini görüşmek üzere Pentagon'da Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

ABD güçleri Afganistan'dan çekilirken Gani ve Abdullah, Washington'da temaslarda bulundu.

Gani ve Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ve çok sayıda Kongre üyesinin yanı sıra Savunma Bakanı Austin ile de bir araya geldi.

Pentagon'daki toplantı öncesinde basına kısa açıklamada bulunan Austin, ABD'nin Afganistan'ın güvenliğine, istikrarına ve müzakere edilmiş bir çözüm arayışına önemli ölçüde yatırım yaptığını vurguladı.

Austin, "ABD, Afgan ulusal savunma ve güvenlik güçlerine güvenlik yardımı sağlamaya devam etmeye kararlıdır." dedi.

NATO şemsiyesi altında ülkede sürdürülen Kararlı Destek Misyonu sona erdiğinde ABD'nin Afganistan ile yeni bir askeri ilişki kuracağını belirten Austin, "Afgan hükümeti ve Afgan ordusuyla ortaklık yapmaya ve ortak hedefimiz için yeni ve farklı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"ABD'nin Afganları yalnız bıraktığına dair anlatı tamamen yanlış"

Cumhurbaşkanı Gani de konuşmasında ülkesinin savaştan barışa geçiş yaptığına ve bunun etkilerinin ne kadar derin olacağına dikkati çekti.

Kongre ile yaptığı görüşmelerde ABD güçlerinin geri çekme kararına saygı duyduğunu kaydeden Gani, "Afganistan, ABD ile yeni bir ortaklık aşamasına geçiyor. ABD'nin Afganları yalnız bıraktığına dair anlatı tamamen yanlış. Birlikte çok şeyimiz var. Birlikte sevgimiz var ve birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gani, Afganistan'da yaşanan süreci ABD iç savaşına benzetti ve ülkesinin tıpkı eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün 1861'de kuşatma altındaki Washington'ı alarak ülkesini kurtardığı gibi bir dönemece girdiğini söyledi.

Afganistan'da cumhuriyet rejimine önemli bir desteğin söz konusu olduğunu kaydeden Gani, "Sorunlarımız artık operasyonel ve sonunu görebildiğimiz sorunlar, prensip sorunları değil. Bunlar süreç meseleleridir." dedi.

Afgan hükümetinin, ABD ordusunun çekilmesinden sonraki altı ay içinde düşebileceği iddialarına ilişkin soru üzerine Gani, gülümseyerek, "Bu tür birçok tahmin yapıldı ve hepsinin yanlış olduğu kanıtlandı." yanıtını verdi.