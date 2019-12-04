Son Dakika Haberleri: Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi
Son Dakika Dünya Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi - Son Dakika Dünya

Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi

6 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) temyiz dairesine çağrıda bulunan Afganistan savaşı mağdurlarının avukatları, ABD askerlerinin bu ülkedeki eylemlerini incelemeyi de içerecek bir savaş suçları soruşturmasına izin verilmesini istedi.

Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) temyiz dairesine çağrıda bulunan Afganistan savaşı mağdurlarının avukatları, ABD askerlerinin bu ülkedeki eylemlerini incelemeyi de içerecek bir savaş suçları soruşturmasına izin verilmesini istedi.


UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin, bu ülkede savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28 
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