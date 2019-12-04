Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) temyiz dairesine çağrıda bulunan Afganistan savaşı mağdurlarının avukatları, ABD askerlerinin bu ülkedeki eylemlerini incelemeyi de içerecek bir savaş suçları soruşturmasına izin verilmesini istedi.



UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin, bu ülkede savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.