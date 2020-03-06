Afgan Menice, Ereğli'deki ailesine kavuştu - Son Dakika

babası ve kardeşleri ile geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanıp, farklı göçmen grupla Türkiye'ye geri gönderilen Afgan Menice Arapzade (10), Konya'nın Ereğli ilçesindeki ailesine kavuştu. Annesi ve kardeşleri ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Menice, "Bir daha Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum. Ereğli'de yeni hayata başlayıp, derslerimde başarılı olup, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice de başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. Bu sırada ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi. Menice'nin ailesinin kaybettiğini DHA'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle küçük kız, dün babası Seyid Arapzade ile buluştu.

Edirne'den otobüsle yola çıkan Menice ve babasını Seyid Arapzade'yi Ereğli Otogarı'nda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Tezcan karşıladı. Buradan evlerine geçen Menice, 7 günlük ayrılığın ardından ablası ve annesine kavuştu. Menice'nin diğer kardeşleri Hamit (14) ve Kerime Arapzade'nin (11) bu sırada okulda olduğu öğrenildi.

Baba Seyid Arapzade, kızına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtip, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Menice Arapzade ise tekrar Yunanistan'a gitmek istemediğini dile getirerek, "Bir daha Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum. Ereğli'de yeni bir hayata başlayıp, derslerimde başarılı olup, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. Herkese tekrar teşekkür ederim" dedi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Tezcan da Arapzade ailesine hem maddi hem de psikolojik destek verileceğini belirtti.