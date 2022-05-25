Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti - Son Dakika
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Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti

25.05.2022 10:04
Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti

Aksaray'da yaşanan olayda Afganistan'dan gelerek kente yerleşen bir kişi eşini bıçakla öldürdükten sonra, 4 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdü. Cinayetin; kurbanların ve katilin misafir olarak geldiği evde işlendiği öğrenildi.

Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

ÇOCUKLARINI BALKONDAN ATTI

Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı. 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Babanın da hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

MİSAFİRLİĞE GELMİŞLER

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.

Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti
Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti
Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti
YORUMLAR
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Eşini bıçaklayıp 2 çocuğu ile balkondan attı, 3'ünü de öldürüp intihar girişiminde bulundu (1) Eşini bıçaklayıp 2 çocuğu ile balkondan attı, 3'ünü de öldürüp intihar girişiminde bulundu (1) Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı
Kaynak: AA

Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti - Son Dakika
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