Afgan mülteci: "Yunanistan bize yardım etmek yerine bizimle savaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afgan mülteci: 'Yunanistan bize yardım etmek yerine bizimle savaşıyor' - Son Dakika

Afgan mülteci: "Yunanistan bize yardım etmek yerine bizimle savaşıyor"

6 saat önce

Afganistan'dan beş sene önce Türkiye'ye gelen ve şimdi de Avrupa'ya gitmek için sınıra gelen Afgan mülteci Yunan zulmünü anlattı.

Afgan mülteci:

Afganistan'dan beş sene önce Türkiye'ye gelen ve şimdi de Avrupa'ya gitmek için sınıra gelen Afgan mülteci Yunan zulmünü anlattı.


Afganistan'dan beş sene önce Türkiye'ye gelen Mustafa Hüseyni, Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına geldi. Afgan genç kendisine ve diğer mültecilere Yunanistan'ın zulüm uyguladığını ancak Türk yetkililerin ve vatandaşlarının ise kendilerine sahip çıktığını belirterek, "Beş sene önce Türkiye'ye geldim. Geldiğimde Türkiye de beni kayıt ettiler. Burada mülteci biraz fazla olduğu için Avrupa'ya gitmek istiyorum. Sınıra geldim ama Yunanistan sınırı bize kapalı. Burada bize sürekli gaz, bomba, fişek atıyorlar. Bize izin vermiyorlar. Biz Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Birkaç gün önce arkadaşlarım sınırı geçti ancak gece onları geri attılar. Ben onları gördüğümde onların üstünde sadece iç çamaşırları vardı. Telefonunu, elbisesini ve çantasını almışlardı. Onlar buraya geldiğinde Türk vatandaşları onlara elbise ve yemek her şey vermiş Allah razı olsun bunlardan. Bunlar sadece Müslümanlık için değil insanlık için yapıldı. Biz bu durumdan çok memnunuz. Biz diğer ülkelerin de bize böyle yapmasını istiyoruz. Şimdi Yunanistan bize yardım etmek yerine bizimle savaşıyor, bu çok zor bize böyle yapmasınlar" diye konuştu. - EDİRNE

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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