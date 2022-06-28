Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden çevre temizliği - Son Dakika
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Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden çevre temizliği

28.06.2022 16:20
Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden çevre temizliği

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince (ARSA), doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince (ARSA), doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, Melikgazi Belediyesi iş birliği ile "Çevremiz evimizdir" sloganı ile gerçekleştirildi.

Evde geri dönüşüm ve atık azaltma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılan etkinliğe vatandaşlar ile mülteciler katıldı.

Melikgazi Belediyesine ait geri dönüşüm tesisinin ziyaret edilmesinin ardından Koramaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapılarak uyum etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, park alanındaki atıkların toplanarak belediyeye teslim edilmesiyle son buldu.

Dernek Başkanı Zakira Hekmat, Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yaparak verdiği desteği unutmanın mümkün olmadığını belirtti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden çevre temizliği - Son Dakika

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