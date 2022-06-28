Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden çevre temizliği

Evde geri dönüşüm ve atık azaltma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılan etkinliğe vatandaşlar ile mülteciler katıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, Melikgazi Belediyesi iş birliği ile "Çevremiz evimizdir" sloganı ile gerçekleştirildi.

Bakan Yanık: 'Bakanlık olarak ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hesabına 500'er...

Kaynak: AA

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