Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği maske ve sabun dağıttı - Son Dakika

Kayseri'de, Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) gönüllüleri, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz maske ve sabun dağıttı.

ARSA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre bugün dünya çapında yaklaşık 80 milyon insan çatışma, zulüm ve yaygın şiddet sebebiyle yerinden edilmiş durumda.

Türkiye, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki yaklaşık 4 milyon kişi ile dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu yıl, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele sürüyor. ARSA gönüllüleri de bu kapsamda Türkiye Devleti ve milletine mültecilere desteklerinden dolayı teşekkür etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı ve Mimarsinan Parkı'nda ücretsiz maske ve sabun dağıttı.

Zabıta, polis, esnaf ve vatandaşlara hediyeleri teslim ettiklerini belirten dernek kurucusu Dr. Zakira Hekmat, dağıtım yaparken insanların dualarının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.