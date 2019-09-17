Son Dakika Haberleri: Afgan mültecilere Büyükşehir şefkati
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Afgan mültecilere Büyükşehir şefkati

47 dakika önce

Taliban'ın zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan, ancak kalacak yerleri olmadığı için bir haftadır Bursa'da terminalde konaklayan Afgan mülteciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma evine yerleştirildi.

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Taliban'ın zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan, ancak kalacak yerleri olmadığı için bir haftadır Bursa'da terminalde konaklayan Afgan mülteciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma evine yerleştirildi.


Afganistan'da Taliban'ın zulmünden kaçıp İran'a sığınan, burada 2 yıl kaldıktan sonra Taliban'ın baskısıyla orayı da terk edip Türkiye'ye gelen ve tarım işlerinde çalışarak geçimlerini sağlayan 7 Afgan mülteci ailesi, bir süre Çanakkale'de çalıştıktan sonra Bursa'ya geldi. Kalacak yerleri olmayan, paraları biten ve çalışacak iş de bulamayan 10 kadın, 7 erkek ve 10 çocuktan oluşan 27 Afgan mülteci, yaklaşık bir hafta boyunca Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni mesken edindi. Terminalde duvar diplerine serdikleri kartonları kendine yatak edinen ve burada geceleyen mültecilere Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından terminalden alınan Afgan mülteciler, Ürünlü'deki barınma evine yerleştirildi.


Çaresizlik içinde sokaklarda yatıp, kendilerine uzanacak yardım elini beklerken Büyükşehir Belediyesi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşan mülteciler önce sağlık kontrollerinden geçirdi. Günde üç öğün sıcak yemek başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları geçici olarak Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanan mültecilerin meselelerine kalıcı çözüm üretilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla görüşmeler sürüyor. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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