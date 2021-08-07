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Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz - Son Dakika

Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

07.08.2021 16:09

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlara ettiği yardımlarla takdir toplayan Demet Akalın, Afgan mültecilerin parkta oturarak eğlendiği bir videoyu paylaştı. Akalın, "Acımıza saygıları yok. İstemiyoruz ülkemde" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ülkenin çeşitli yerlerinde başlayan yangınların ardından yardım toplamaya başladı. Kendi yardımlarıyla illere ürün gönderen Akalın, evsiz kalan afetzedelere de bizzat yardım etti. Yangınla ilgili paylaşımlarına devam eden şarkıcı, bir de Afgan göçmenlere sitem etti.

"ACIMIZA SAYGILARI DA YOK"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Afgan mültecilerin parkta eğlendiği bir videoyu paylaşarak "Acımıza, yangına, bize saygıları da yok. Hepsi aslan gibi Afgan. İstemiyoruz ülkemde bu kadar acımız varken" dedi.

Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

"3,5 MİLYON AFGAN GELECEKMİŞ, NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM"

Demet Akalın daha önce de 3,5 milyon Afgan mültecinin Türkiye geleceği yönündeki iddia için "Radyoda duydum şuan 3,5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazlada şuan Türkiye'deymiş. Ne yapacağız valla merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Demet Akalın, Türkiye, Afgan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz - Son Dakika Magazin


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