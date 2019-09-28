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- Afgan Öğrenci TEKNOFEST'te İkinci Oldu- Ülkesinde Coşkuyla Karşılandı

27 dakika önce

- Afgan öğrenci TEKNOFEST'te ikinci oldu Ülkesinde coşkuyla karşılandıKABİL - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsanlık Yararına Teknoloji" konusunda gerçekleştirilen "Afet Yönetimi" alanında "Afet Anında Mobil...

- Afgan öğrenci TEKNOFEST'te ikinci oldu

Ülkesinde coşkuyla karşılandı

KABİL - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsanlık Yararına Teknoloji" konusunda gerçekleştirilen "Afet Yönetimi" alanında "Afet Anında Mobil GSM Operatörü" projesi ile ikinci olan Hamed Moradi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de coşkuyla karşılandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ı Herat Erkek Lisesi 3. sınıf öğrencisi Hamed Moradi'nin geliştirdiği "Afet Anında Mobil GSM Operatörü" projesi İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ikinci oldu. Afganistan'a gelen Moradi, öğrencileri, hocaları tarafından coşkuyla karşılanarak bir tören düzenlendi.

- Afgan Öğrenci TEKNOFEST'te İkinci Oldu- Ülkesinde Coşkuyla Karşılandı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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