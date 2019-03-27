Afgan Öğretmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yazdı

Afgan öğretmenler Edirne'de eğitim görüyor.

Afgan öğretmenler Edirne'de eğitim görüyor.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 24 Afgan öğretmen Edirne'ye geldi.



Disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olan STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimini Trakya Üniversitesi'nde alan Afgan öğretmenlerin 10 günlük eğitimi bu hafta sonunda tamamlanacak.



Konuk öğretmenler eğitimlerin yanı sıra sosyal programlar kapsamında Edirne ve İstanbul'daki tarihi alanları da ziyaret ediyor.



Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğretmenlerle eğitime katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi'nin modern eğitimler sunduğunu söyledi.



Tabakoğlu, daha önce de Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan'dan gelen öğretmen grubunun üniversitelerinde eğitim aldığını anımsattı.



STEM eğitimini alan öğretmenlerin gittikleri ülkelerde bu eğitimi arkadaşlarına öğreteceklerini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:



"Gerçekten çok faydalı bir eğitim modeli olduğunu biliyoruz. STEM eğitimi son günlerde geliştirilmiş önemli bir eğitim. Her zaman öğrencilerimize de söylüyoruz. Sadece kendiniz, kentiniz ya da ülkenizi için çalışmayın. Çünkü Türkiye'nin gönül coğrafyası çok geniştir. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir.



Afganistan'dan gelen kardeşimiz, 'sizin lideriniz, bizim de liderimizdir' diyebiliyor. Aynı şeyi Makedonya'dan gelen öğretmen de söylüyor, aynı Kırgızistan'dan gelen öğretmen de söylüyor. Sadece Türkiye için çalışmıyoruz, bütün Türkler, Müslümanlar için, bütün mazlum milletler için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz."



Erdoğan'ı anlattığı "Güçlü Lider" kitabını yazdı



Eğitimde yer alan Afgan öğretmen Cumadin Şirzad da Türk insanın övgüye değer misafirperverliklerini bir kez daha yaşayarak gördüklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattığı "Güçlü lider" kitabını yazan Şirzad, kitabı iletmesi için Rektör Tabakoğlu'na verdi.



Prof. Dr. Tabakoğlu da Şirzad'ın kitabını Ankara'ya gittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştıracağını kaydetti.

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