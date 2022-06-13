NANGARHAR, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan 'ın Nangarhar vilayetindeki bir beldede öğretmenler, köprü olmadığı için nehrin karşı kıyısında bulunan okullarına her gün şişme botlarla gidip gelmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor - Son Dakika

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