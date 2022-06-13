Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor - Son Dakika
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Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

13.06.2022 11:30
Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

NANGARHAR, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki bir beldede öğretmenler, köprü olmadığı için nehrin karşı kıyısında bulunan okullarına her gün şişme botlarla gidip gelmek zorunda kalıyor.

NANGARHAR, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki bir beldede öğretmenler, köprü olmadığı için nehrin karşı kıyısında bulunan okullarına her gün şişme botlarla gidip gelmek zorunda kalıyor.

Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botla nehri geçen bir öğretmen görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

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