Afgan ordusuna ait helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptıTaliban'dan helikopteri vurduğu iddiası - Son Dakika

- Afgan ordusuna ait helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Taliban'dan helikopteri vurduğu iddiası

KABİL - Afganistan ordusuna ait MD530 tipi helikopter, Helmand vilayetinin başkenti Lashkargah'da teknik arıza nedeni ile acil iniş yaptı. Taliban ise helikopteri vurduklarını iddia etti.

Afganistan ordusuna ait MD530 tipi bir helikopter, Helmand vilayetinin başkenti Lashkargah'ın güney kesimlerindeki düzenlenen bir operasyondan döndüğü sırada teknik arıza nedeni ile acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki pilotunda sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Taliban ise, helikopteri vurduklarını ve bu nedenle acil iniş yaptığını iddia etti.

Öte yandan güneyinde Pakistan ve batısında Kandahar ile sınır komşusu olan Helmand'da, Taliban Polis Bölgesi 5'in kontrolünü ele geçirdi.