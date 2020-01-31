Afgan orman işçisini darbederek öldüren 4 Pakistanlı sanığa hapis cezası - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde Afgan orman işçisini darbederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan Pakistan uyruklu 4 sanıktan ikisine müebbet, diğerlerine 20 yıl hapis cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bahtiyar Ali, Amir Safi, Shakkir Ulla ve Taj Muhammed ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, anlaşmazlık yaşadıkları orman işçisi Nesumullah Kerimoğulları'nı başına odun ve baltayla vurarak öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talebini yineledi.

Esasa ilişkin savunma yapan sanıkların avukatları, olayın bir anlaşmazlık nedeniyle yaşandığını ileri sürerek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Tercüman aracılığıyla son savunmasını yapan tutuklu sanık Bahtiyar Ali, Pakistan'da yaşayan amcasının, davanın diğer sanıkları tarafından alıkonulduğunu ve babasının da tehdit edildiğini öne sürerek, suçsuz olduğunu savundu ve beraatini istedi.

Taj Muhammed de suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Amir Safi de yargılama sürecinde anlattığı her şeyin doğru olduğu iddiasında bulunarak, "Kesinlikle Bahtiyar'ı korumak için hareket ettim. Şu an beni ve ailemi suçladığı için 'Keşke kendisini korumasaydım' diyorum. Mahkemeden beraatimi talep ederim." dedi.

Shakkir Ulla ise öldürme eylemine iştirak etmediğini savunarak, "Bu olayı Amir ve Bahtiyar gerçekleştirdi. Ben Türkiye'ye sadece para kazanmaya geldim. Kimseyi öldürmeye gelmedim. Beraatimi talep ederim." beyanında bulundu.

Tüm sanıkların cinayete dahil olduğu kanaatine varan mahkeme heyeti, olay tarihinde yaşları 18'den küçük Bahtiyar Ali ve Shakkir Ulla'nın 20'şer yıl, Taj Muhammed ile Amir Safi'nin ise müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.