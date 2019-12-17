Afgan pop müzik sanatçısı İnayet: "Afganistan'da kadınların sanat faaliyetleri arttı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afgan pop müzik sanatçısı İnayet: 'Afganistan'da kadınların sanat faaliyetleri arttı' - Son Dakika

Afgan pop müzik sanatçısı İnayet: "Afganistan'da kadınların sanat faaliyetleri arttı"

6 saat önce

Afganistanlı ünlü kadın ses sanatçısı Gezal İnayet, ülkesinde son 10 yılda özgürlükler konusunda ilerleme kaydedildiğini ve kadın sanatçıların faaliyetlerinde artış gözlendiğini söyledi.

Afgan pop müzik sanatçısı İnayet:

Afganistanlı ünlü kadın ses sanatçısı Gezal İnayet, ülkesinde son 10 yılda özgürlükler konusunda ilerleme kaydedildiğini ve kadın sanatçıların faaliyetlerinde artış gözlendiğini söyledi.

Kanada'da yaşayan Afgan şarkıcı Gezal İnayet, konser vermek için geldiği İstanbul'da AA muhabirine konuştu.

Kabil doğumlu 30 yaşındaki sanatçı, çocukluktan itibaren müziğe ilgi duyduğunu ve bu konuda ailesinden de hep destek gördüğünü dile getirdi.

Sahneye ilk kez 2008'de çıktığını aktaran İnayet, "İlk söylediğim şarkı, sözleri Afganistan'ın ünlü sanatçısı Nezir Hara'ya ait olan "Men be Kurban-i Tu Yar-i Bedguman" (Sana Kurban Olayım Şüpheci Yarim) idi. Hara'yla birlikte icra etmiştik ve çok tutulmuştu. Kanada'daki ilk konserimi de 2011'de verdim. Müziğin sınırı ve dili yok." dedi.

Ünlü şarkıcı, daha çok pop müzik yaptığını ama diğer tarzları da sevdiğini belirtti.

Müzik çalışmalarını yurt dışında sürdürse de ülkesindeki gelişmeleri de yakından takip eden İnayet, "Afganistan'da 10 yıldır özgürlüklerde ilerleme kaydediliyor. Yeteneklerinin keşfedilmesine mani olan bazı gelenekler ve kültürel sınırlamalara rağmen Afganistan'da kadınların sanat faaliyetleri arttı. Gelecekten ümitliyim." diye konuştu.

İstanbul'da gördüğü ilginin de kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen İnayet, "Geçen haftaki konser programıma sanatseverlerin teveccühü memnuniyet vericiydi. Ne zaman şartlar düzelirse ülkeme konser vermek için gideceğim." ifadelerini kullandı.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afgan şarkıcı, açıklamalarının ardından Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar" fotoğrafına oy veren İnayet, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Çocuk yaşta ailesiyle Pakistan'a giden, ilk ve orta öğrenimini bu ülkede tamamlayan Gezal İnayet, bir süre sonra Afganistan'a döndü. İnayet, sanat faaliyetlerini sürdürmek için gittiği Kanada'da yaşıyor.

Afganistan, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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