Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi - Son Dakika

Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi

30.11.2020 11:07

Afganistan'dan geldiği Türkiye'den göç ettiği Amerika'ya yerleşen Şekila Haşimi, Türkiye'de bulunan öz annesi ile 35 yıldır birlikte yaşayan 2 üvey annesini yurt dışına götürerek, Afganistan, Türkiye ve ABD arasında 9 yıldır süren anne özlemini onlara vefa borcunu ödeyerek gidermek istiyor.

Afganistan'dan geldiği Türkiye'den göç ettiği Amerika'ya yerleşen Şekila Haşimi, Türkiye'de bulunan öz annesi ile 35 yıldır birlikte yaşayan 2 üvey annesini yurt dışına götürerek, Afganistan, Türkiye ve ABD arasında 9 yıldır süren anne özlemini onlara vefa borcunu ödeyerek gidermek istiyor.

Afganistan'dan 12 yıl önce Türkiye gelip burada 3 yıl yaşadıktan sonra Kaliforniya'ya göç eden ve orada evlendikten sonra yerleşip kuaförlük yapan Şekila Haşimi, öz annesinin yanı sıra babasının çeşitli sebeplerden dolayı 2 kez evlendiği üvey annelerini yurt dışına götürmek için Erzurum'a geldi.

Öz annesi Naz Bibi Haşimi'nin çeşitli hastalıklarından dolayı çocukluğunda üvey anneleri Sekina ve Bibi Sultan tarafından bakılıp büyütülen Şekila Haşimi, yaklaşık 5 yıldır Erzurum'da, 30 yıldır da Afganistan'da birlikte yaşayan annelerine vefa borcunu onları ABD'ye götürüp beraber yaşayarak ödemek istiyor.

Öz ve üvey annelerini oturma izni aldığı ABD'ye götürmek için geldiği Erzurum'da çeşitli girişimlerde bulunan Şekila Haşimi, AA muhabirine, "Babam ilk eşinden çocukları olmayınca eşinin de rızasıyla ikinci evliliği annem ile yapmış ve benimle 3 kardeşim dünyaya gelmiş. Daha sonra iç savaşta ölen amcamın eşine de sahip çıkmak için babam 3. evliliği yapmış." dedi.

Amcasını genç yaşta Afganistan'daki iç savaşta kaybettiklerini ifade eden Haşimi, "2008 yılında Türkiye'ye geldim. Birleşmiş Milletler (BM) yardımıyla 2011 yılında Amerika'ya gittim ve orada kaldım. 5 yıl önce de öz ve üvey annelerim Afganistan'dan Erzurum'a göç etti, yıllardır hep beraber yaşıyorlar." dedi.

"Onlara vefa borcumu ödemek için geldim"

Haşimi, Türkiye'nin çok yardımsever ülke olduğunu ve annelerinin de Türkiye'de bulunduğu için memnun olduklarını anlatarak, hasta olan annesi Naz Bibi'nin Türkiye'de şifa bulup sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Öz ve üvey annelerini yurt dışına götürmek için Erzurum İl Göç İdaresine başvuru yaparak resmi işlemlerin başlatıldığını ve desteklerinden dolayı Erzurum Valiliği ile İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'a teşekkürlerini dile getiren Haşimi, "Öz annem hastaydı Türkiye'de çok iyi bakıldı. Çocukluğumda onlar bana baktılar ben de onlara vefa borcumu ödemek için Erzurum'a geldim. İl Göç İdaresi ve ilgili resmi kurumlarla gerekli yazışmaları yapıp Amerika'ya götürmek için BM'ye başvuru yaptım. Amerika tarafından başvuruların kabul edilmesi durumunda 3 annemi yanımda götürebileceğim. "diye konuştu.

"Türkiye çok büyük ve güzel ülke"

Haşimi, çocukken öz annesinin hasta olduğunu ve üvey annelerinin kendisine baktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunlar benim öz annelerim, hepsini seviyorum, hiçbir zaman ayrılmadılar. Beni büyütüp baktılar. İnşallah annelerimi yurt dışına yanımda götüreceğim. Erzurum'daki ilgili ve yetkililer bizimle çok ilgilendi. Gerçekten Türkiye çok büyük ve güzel ülke, insan burada devletin sıcaklığını hissediyor. Burada hep kendi ülkemizde gibi olduk."

Şekila'nın öz annesi Naz Bibi Haşimi de Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, "Türk devletine çok teşekkür ederim. Bizim yurt dışına gitmemiz çok önemli değil, Türkiye'den çok memnunuz. Orada çocuklarımız olduğu için ömrümüzün geri kalanını onlarla geçirmek istiyoruz." dedi.

"Şekila bizi öz annesi gibi sahiplendi"

Üvey anne Sekina da "Şekila bizi öz annesi gibi sahiplendi ve sahip çıkıyor. Türkiye devleti yetkililerine ve İl Göç İdaresine çok teşekkür ederiz. Sağlık sorunlarımızda olduğu gibi her zaman yanımızda olup bizimle ilgilendiler. Türk insanı vicdanlı ve çok merhametli. Bizlere her zaman yardımda bulundular. Burada hiç yabancı gibi yaşamadık, Türkiye her zaman ailemiz oldu. " ifadelerini kullandı.

Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi
Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi
Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi
Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Korkunç plan! 8 bin liraya kiralık katil tutan eski koca, kadının bileklerini keserek intihar süsü vermiş Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Meraya atılan gübre yüzünden 8 koyunu telef olan çoban: Yapanları Allah'a havale ediyorum Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler         
11:50
İddialar ortalığı karıştırdı! CHP İddialar ortalığı karıştırdı! CHP "Sarıgül'ün partisinden uzak durun" talimatı verdi mi?         
11:31
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi         
10:58
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor         
10:55
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı         
10:31
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü         
10:01
Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:49
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var         
08:05
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 12:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei