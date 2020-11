Afgan Şekila'nın Türkiye, ABD ve Afganistan üçgenindeki anne özlemi - Son Dakika

Afganistan'dan geldiği Türkiye'den göç ettiği Amerika'ya yerleşen Şekila Haşimi, Türkiye'de bulunan öz annesi ile 35 yıldır birlikte yaşayan 2 üvey annesini yurt dışına götürerek, Afganistan, Türkiye ve ABD arasında 9 yıldır süren anne özlemini onlara vefa borcunu ödeyerek gidermek istiyor.

Afganistan'dan 12 yıl önce Türkiye gelip burada 3 yıl yaşadıktan sonra Kaliforniya'ya göç eden ve orada evlendikten sonra yerleşip kuaförlük yapan Şekila Haşimi, öz annesinin yanı sıra babasının çeşitli sebeplerden dolayı 2 kez evlendiği üvey annelerini yurt dışına götürmek için Erzurum'a geldi.

Öz annesi Naz Bibi Haşimi'nin çeşitli hastalıklarından dolayı çocukluğunda üvey anneleri Sekina ve Bibi Sultan tarafından bakılıp büyütülen Şekila Haşimi, yaklaşık 5 yıldır Erzurum'da, 30 yıldır da Afganistan'da birlikte yaşayan annelerine vefa borcunu onları ABD'ye götürüp beraber yaşayarak ödemek istiyor.

Öz ve üvey annelerini oturma izni aldığı ABD'ye götürmek için geldiği Erzurum'da çeşitli girişimlerde bulunan Şekila Haşimi, AA muhabirine, "Babam ilk eşinden çocukları olmayınca eşinin de rızasıyla ikinci evliliği annem ile yapmış ve benimle 3 kardeşim dünyaya gelmiş. Daha sonra iç savaşta ölen amcamın eşine de sahip çıkmak için babam 3. evliliği yapmış." dedi.

Amcasını genç yaşta Afganistan'daki iç savaşta kaybettiklerini ifade eden Haşimi, "2008 yılında Türkiye'ye geldim. Birleşmiş Milletler (BM) yardımıyla 2011 yılında Amerika'ya gittim ve orada kaldım. 5 yıl önce de öz ve üvey annelerim Afganistan'dan Erzurum'a göç etti, yıllardır hep beraber yaşıyorlar." dedi.

"Onlara vefa borcumu ödemek için geldim"

Haşimi, Türkiye'nin çok yardımsever ülke olduğunu ve annelerinin de Türkiye'de bulunduğu için memnun olduklarını anlatarak, hasta olan annesi Naz Bibi'nin Türkiye'de şifa bulup sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Öz ve üvey annelerini yurt dışına götürmek için Erzurum İl Göç İdaresine başvuru yaparak resmi işlemlerin başlatıldığını ve desteklerinden dolayı Erzurum Valiliği ile İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'a teşekkürlerini dile getiren Haşimi, "Öz annem hastaydı Türkiye'de çok iyi bakıldı. Çocukluğumda onlar bana baktılar ben de onlara vefa borcumu ödemek için Erzurum'a geldim. İl Göç İdaresi ve ilgili resmi kurumlarla gerekli yazışmaları yapıp Amerika'ya götürmek için BM'ye başvuru yaptım. Amerika tarafından başvuruların kabul edilmesi durumunda 3 annemi yanımda götürebileceğim. "diye konuştu.

"Türkiye çok büyük ve güzel ülke"

Haşimi, çocukken öz annesinin hasta olduğunu ve üvey annelerinin kendisine baktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunlar benim öz annelerim, hepsini seviyorum, hiçbir zaman ayrılmadılar. Beni büyütüp baktılar. İnşallah annelerimi yurt dışına yanımda götüreceğim. Erzurum'daki ilgili ve yetkililer bizimle çok ilgilendi. Gerçekten Türkiye çok büyük ve güzel ülke, insan burada devletin sıcaklığını hissediyor. Burada hep kendi ülkemizde gibi olduk."

Şekila'nın öz annesi Naz Bibi Haşimi de Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, "Türk devletine çok teşekkür ederim. Bizim yurt dışına gitmemiz çok önemli değil, Türkiye'den çok memnunuz. Orada çocuklarımız olduğu için ömrümüzün geri kalanını onlarla geçirmek istiyoruz." dedi.

"Şekila bizi öz annesi gibi sahiplendi"

Üvey anne Sekina da "Şekila bizi öz annesi gibi sahiplendi ve sahip çıkıyor. Türkiye devleti yetkililerine ve İl Göç İdaresine çok teşekkür ederiz. Sağlık sorunlarımızda olduğu gibi her zaman yanımızda olup bizimle ilgilendiler. Türk insanı vicdanlı ve çok merhametli. Bizlere her zaman yardımda bulundular. Burada hiç yabancı gibi yaşamadık, Türkiye her zaman ailemiz oldu. " ifadelerini kullandı.