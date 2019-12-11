Afgan siyasetçi Vezin'e göre, kalıcı barışa Afgan tarafların uzlaşmasıyla ulaşılabilir - Son Dakika

Afganistan'da Hizb-i İslami Partisi üyesi, eski akademisyen Fazıl Hadi Vezin, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerin tek başına ülkeye barış getiremeyeceğini, kalıcı barışa Afgan tarafların uzlaşması sonucu ulaşılabileceğini belirtti.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan seçimlerde Gulbeddin Hikmetyar'ın önderlik ettiği Barış ve İslami Adalet ittifakının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan Vezin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ABD ile Taliban arasında iki ay önce kesilen barış müzakerelerinin yeniden başlamasını olumlu karşıladıklarını kaydeden Tacik kökenli siyasetçi, "ABD ve Taliban'ın anlaşması tek başına Afganistan'a barış getiremez. Barış sürecinin Afganlar arası müzakerelerle tamamlanması gerekir. Aksi halde bu, ülkeyi yeni bir iç savaşa götürür." dedi.

"Amerikalılar yenildiklerini biliyor, onurlu çıkış arıyor"

Vezin, Afganistan'da tüm paydaşların ve aktörlerin barışın zorunlu olduğuna inandığı bir döneme girildiğine ve herkesin çatışmanın bitmesini istediğine işaret ederek "Afganistan'ın geleceğine dış güçlerin karar vermemesi gerektiği yalnızca Taliban'ın görüşü değil. Afganistan'daki herkes yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi ve artık ülkenin geleceğine karar vermemesi gerektiği görüşünde. Amerikalılar daha önce ülkeyi işgal eden tüm yabancı güçler gibi yenildiklerini biliyorlar, onurlu bir çıkış için müzakere ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Amerikan askerlerinin geri çekilmesinin, Taliban'ın ateşkese bağlı kalmasının ve Kabil'de kurulacak hükümetin müzakerelerde temel tartışma konuları olduğunu dile getiren Vezin, "ABD Taliban'a veya Afganlara ödün veriyor değil. Afganistan'dan en kısa sürede çıkmak onların da çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.

Afganlar arası müzakereler

ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasının uzun zaman alacağını düşünmediğini söyleyen Vezin, anlaşmanın ardından Taliban gibi yerel taraflarla, Afgan siyasi partilerinin ve Kabil hükümetinin masaya oturması, anayasa, hükümetin şekli ve diğer iç sorunları ele alması gerektiğinin altını çizdi.

"Topraklarımızın başka bir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Vezin, Afgan halkının ABD ve bölge güçlerinden beklentisinin ülkenin bağımsızlığına saygı göstermeleri ve kendi jeopolitik çıkarları için kullanmamaları olduğunu belirterek "Afganistan olarak başka bir ülkenin iç işlerine karışmayacağımıza güvence veriyoruz. Topraklarımızın başka bir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Afganistan geçmişte zaten hiçbir komşu ülkeye tehdit olmadı, dış güçler kendi çıkarları için ülkeyi savaş alanına çevirdi." diye konuştu.

"Afganlar Türkiye'yi tek ve gerçek dost ülke olarak görüyor"

Türkiye'nin herhangi bir jeopolitik çıkar gütmeden, bir egemenlik savaşına girmeden Afganistan'a yardım eden tek ülke olduğunun altını çizen Vezin, şunları kaydetti:

"Afganlar Türkiye'ye güveniyor ve Türkiye'yi tek ve gerçek dost ülke olarak görüyor. Türkiye 2011'de Afganistan'da barış için 'İstanbul Süreci'nin başlatılmasına öncülük etti. Bu sonradan Afganistan'ın kalkınması için 15 ülkeyi bir araya getiren 'Asya'nın Kalbi Konferansı'na dönüştü. Türkiye'nin 1,1 milyar dolar bütçeye ulaşan Afganistan yardım programı bir ülkeye yapılan en büyük yardım durumunda. Ankara'nın Afganistan'ın yeniden inşasında ve barış sürecinde daha etkin rol oynamasını istiyoruz. Afganistan'daki tüm gruplar Türkiye güvenilir ortak olarak görüyor."