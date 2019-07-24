Son Dakika Haberleri: Afgan şüpheli ile uyuşturucu ile yakalandı
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Afgan şüpheli ile uyuşturucu ile yakalandı

21 dakika önce

VAN'da, polis ekiplerince yapılan denetimlerde İran sınır hattından yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu kişi, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alındı.

Afgan şüpheli ile uyuşturucu ile yakalandı, System.String[]
VAN'da, polis ekiplerince yapılan denetimlerde İran sınır hattından yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu kişi, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattındaki Çaldıran ilçesinde denetim yaptı. Denetim sırasında, şüphelendikleri kişiyi durduran ekipler, arama yaptı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 147 gram kubar esrar ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.


Afganistan, Polis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:38 Kaynak: DHA
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