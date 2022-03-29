Afgan tıp öğrencisi, infaz edilen arkadaşını kitaplaştırdı - Son Dakika
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Afgan tıp öğrencisi, infaz edilen arkadaşını kitaplaştırdı

29.03.2022 11:51

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde burslu öğrenim gören, Özbekistan asıllı Afgan Khatera Tughra (19), ülkesinde 6 yıl önce erkek arkadaşıyla gezdiği iddiasıyla babası tarafından öldürülen arkadaşı Efsun Raz'ın hayatını kitaplaştırdı.

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde burslu öğrenim gören, Özbekistan asıllı Afgan Khatera Tughra (19), ülkesinde 6 yıl önce erkek arkadaşıyla gezdiği iddiasıyla babası tarafından öldürülen arkadaşı Efsun Raz'ın hayatını kitaplaştırdı. 1 yılda öğrendiği Türkçe ile yazdığı 'Efsun' kitabının tanıtım ve imza gününü gerçekleştiren Tughra, "Afganistan'ın olumsuz şartları bugüne kadar binlerce gencimizi bizden aldı. Efsun da o gençlerden biri oldu. Babasının katıldığı gruplardan biri, kızının infaz emrini vermişti. Arkadaşımı üzerine atılan bir iftiradan sonra ismi lekelenerek toprağa verdik" dedi.

Afganistan'ın Faryab kentinde, 2003'te dünyaya gelen Khatera Tughra, 10'uncu sınıf öğrencisiyken deneysel üniversite sınavı birincisi seçildi ve 'Yeşil Kuşak Derneği'nin yaptığı araştırma sonucu ülke çapında gelecek vadeden 10 genç arasına girdi. Khatera Tughra, 2020 yılında Afganistan'da Türkiye'nin açtığı 'Yurt Dışı Türkiye Bursları' sınavında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 1 yıl Türkçe eğitimi alan Tughra, şu anda Tıp Fakültesi'nde 1'inci sınıfta öğrenim görüyor.

EFSUN'UN KİTABINI YAZDI

Ana dili Özbekçe'nin yanı sıra Farsça, Peştuca, İngilizce ve Türkçe bilen Khatera Tughra, 6 yıl önce Afganistan'da erkek arkadaşı ile gezdiği iddiasıyla babası tarafından öldürülen sınıf arkadaşı Efsun Raz'ın hayatını kitaplaştırdı. Afgan ve Türk karı-koca tarafından evlat edinilen Khatera Tughra, 1 yılda öğrendiği Türkçe ile yazdığı, 'Efsun' adını verdiği kitabın tanıtım ve imza gününü üniversitede gerçekleştirdi. Tughra, kitapta, ülkesinde kadınlara yönelik sıkıntıları not eden sınıf arkadaşı Efsun'un tanık olduğu, birbirinden farklı olayları ve babası tarafından neden, nasıl öldürüldüğünü yazdı.

'BAŞKA ERKEKLE GÖRÜLDÜĞÜ HABERLERİ YAYILDI'

DHA'ya konuşan Khatera Tughra, "Afganistan'ın olumsuz şartları bugüne kadar binlerce gencimizi bizden aldı. Efsun da o gençlerden biri oldu. Rusya'ya göç eden bir Afgan göçmeninin hikayesi. Umduğunu Rusya'da bulamayıp tekrar Afganistan'a göç eden bir genç kızın hikayesi. Kendisi sınıf arkadaşımdı. Onunla 5 yaşındaki küçük kardeşimi kaybettiğim gün tanıştım. Çok acılar yaşamıştık. Afganistan'da doğup büyüyen bir kız olarak Efsun'u daha şanslı olarak biliyordum. Yurt dışından geldiği için ailesi çok iyi diye biliyordum. Arkadaşımı 6 yıl önce kaybettim. Efsun'un hikayesinin bende özel olma nedeni ona karşı olan ön yargıydı. Başka bir erkekle görüldüğü haberleri yayılmıştı. Ölümünden sonra yayılan kötü haberlerdi. Kitapta Efsun'un Rusya'dan heyecanla gelmesini, Afganistan'ı sevdiğini anlatıyorum" dedi.

'İNFAZ EMRİNİ BABASININ KATILDIĞI GRUP VERDİ'

Tughra, Efsun'un infaz emrinin, babasının katıldığı gruplardan birinin verdiğini anlatarak, "Babasının katıldığı gruplardan biri, kızının infaz emrini vermişti. Afganistan'da bu tarz şeyler kabul edilmeyen bir konu. Üzerine iftira atılarak ve ismi lekelenerek toprağa verdik arkadaşımızı. Ölmeden önce hikayesini öğrenmiştim. Çektiği acılar, babasının katıldığı grup ve babasının uyguladığı acı dram kitabımın son bölümünde yer alıyor. Vefat edeceği gün notlarını bana vermişti. Benim için ayrı bir yeri var. Çok üzülmüştüm" diye konuştu.

'AFGANİSTANLI KIZLAR İÇİN ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

Khatera Tughra, 1 yıl içinde Türkçe'yi öğrenip, 'Efsun'u yazdığını belirterek, "Sadece doktor olmak istemiyorum, Afganistanlı kızlar için yol gösterici ve iyi bir örnek olmak istiyorum, iyi bir yazar olmak istiyorum. Eserlerimin arkasını getirmeyi planlıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Gazi Üniversitesi Türkiye'de en çok profesör sayısı barındıran üniversite olduğu için burayı tercih ettim. Tıp alanında Aziz Sancar gibi çok tanınmış ve ödüller almış insanlar var. Dünya çapında da tıp alanında çok iyi olduğunu bildiğim için Türkiye'ye geldim. Türkçe'yi çok seviyorum, çok güzel bir dil" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Vuslat AY- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)-

Afgan tıp öğrencisi, infaz edilen arkadaşını kitaplaştırdı
Afgan tıp öğrencisi, infaz edilen arkadaşını kitaplaştırdı
Afgan tıp öğrencisi, infaz edilen arkadaşını kitaplaştırdı
Afgan tıp öğrencisi, infaz edilen arkadaşını kitaplaştırdı
Afgan tıp öğrencisi, infaz edilen arkadaşını kitaplaştırdı
Afgan tıp öğrencisi, infaz edilen arkadaşını kitaplaştırdı

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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