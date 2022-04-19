Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi

19.04.2022 10:33
Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar verildi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar verildi.

İftar programına, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanı vekili Nurullah Munir, Kültür Bakanı vekili Hayrullah Hayirhah, Ekonomi Bakanı vekili Kari Din Muhammed Hanif, TMV Yönetim Kurulu üyesi Bülent Çiftçi, Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Afgan bürokrat katıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak her koşulda Afganistan halkının yanında yer alındığını, bundan sonra da yer alınacağını söyledi.

Erginay, özellikle eğitim alanındaki destekleri sürdüreceklerini bildirdi.

TMV Başkanı Akgün de Afganistan'a eğitim alanındaki desteklerinin imkanlar dahilinde artarak devam edebileceğini kaydetti.

Afganistan'daki eğitim sorununu belki tamamen çözemeyeceklerini dile getiren Akgün, "Ancak eğitim alanında uluslararası iyi tecrübeye sahip bir kurum olarak imkanlarımız dahilinde Afgan halkıyla tecrübelerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Akgün, TMV'nin Afganistan'daki temel amaçlarından birinin öğrencilerin bilim, teknoloji ve dil alanında öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra manevi ve kültürel değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanı vekili Munir ise kağıt üzerinde çok fazla eğitim bulunduğunu ancak Afgan eğitiminin kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmak için kalite anlamında çok fazla takviye gerektiğini söyledi.

Geçici hükümetin Kültür Bakanı vekili Hayirhah da Türkiye'nin, özellikle eğitim alanında yaptığı yardımlardan övgüyle bahsederek yardımların devamını istedi.

Türklerin Afganistan'da misafir olmadığını aktaran Hayirhah, "Burası sizin de eviniz ve evinizi düşünmek zorundasınız." dedi.

Tören, Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencilerinin okuduğu şiir ve ilahilerle son buldu.

Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi
Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi
Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi
Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi
Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi

YORUMLAR
500
Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti 'tava ciğeri' iftar sofralarının vazgeçilmezi Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti 'tava ciğeri' iftar sofralarının vazgeçilmezi Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Srebrenitsa'da 150 kişiye iftar verdi Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Srebrenitsa'da 150 kişiye iftar verdi

Afgan, İftar, Kabil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:53 Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor
10:52 Yunanistan'dan insanlık ayıbı! 100'e yakın göçmen ölüme terk edildi
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
10:41 Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement