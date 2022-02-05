Afgan-Türk Maarif Okulları kış tatilinin ardından eğitime başladı - Son Dakika

Afganistan'daki Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okullarda kış tatilinin ardından eğitim-öğretime başlandı.

Aralık ayında girilen kış tatilinin sona ermesiyle Afganistan genelinde vakfa ait toplam 46 anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve eğitim merkezinin 44'ünde ders zili çaldı.

Kandahar ve Kabil'de henüz açılmayan 2 kız okulunun da ilerleyen günlerde eğitim öğretime başlaması bekleniyor.

5 dil öğretiliyor

TMV okulları Afganistan'ın en iyi eğitim veren kurumları arasında gösteriliyor. Üniversite sınavlarında bu okullardan mezun olan öğrenciler yüksek puanlarla üniversitelere yerleşiyor.

Dersler Afganistan Farsçası olarak bilinen Darice ve İngilizce dillerinde işleniyor. Bu dillerin yanı sıra ülkenin diğer resmi dili olan Peştuca ile Türkçe ve Arapça da öğretiliyor.

Başkent Kabil'deki Afgan-Türk Maarif Okulları Ariana Erkek Lisesinde matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi pozitif bilim dersleri İngilizce işleniyor.

Tarih ve edebiyat gibi sosyal derslerde ise eğitim Darice yapılıyor.

Öğrenciler haftalık 6 saat ders ile Türkçe öğreniyor.

Öğrenciler mezun olduklarında Türkçe ve İngilizceyi akıcı konuşabilecek düzeye ulaşıyor.

Tam teşekküllü bilgisayar, kimya ve biyoloji derslerinde öğrenciler, öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor.

Çocuğunu kaydetmek isteyen aileler artıyor

Söz konusu okullarda toplamda 5 bine yakın öğrenci bulunurken çocuklarını bu kurumlara göndermek isteyen ailelerin sayısı artıyor.

TMV de bu talebi karşılamak üzere yeni okul planları üzerinde çalışıyor.

TMV Afganistan Eğitim Koordinatörü Hikmet Parlar, okullara öğrenci kabulü için açılan sınavlara çok yoğun başvuru olduğunu belirterek son olarak Celalabad kentinde bir eğitim merkezi ve Helmand'da da yeni bir okul açılacağını kaydetti.

Ailelerin her geçen gün TMV okullarına ilgisinin arttığını aktaran Parlar, "Bu yıl geçen yıllara göre öğrenci sayımızda artış oldu. Gayet eğitimimizi başarılı buluyorlar ve bu yönde de bize talepleri her geçen gün artıyor velilerimizin." dedi.

Parlar, Taliban'ın şu ana kadar okul müfredatına müdahale girişiminde bulunmadığını söyledi.

Velilerden Ahmet Zübeyr Aram 12'nci sınıftaki oğlunun okuduğu Ariana Erkek Lisesinin verdiği eğitimden ailece son derece memnun olduklarını belirtti.

TMV okullarını kendi çevresine de tavsiye ettiğini dile getiren Aram şöyle devam etti:

"Afgan-Türk Maarif okullarına çok çok teşekkür ederiz. Böyle zor günlerde bile Afganistan'da faaliyet gösteriyor. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde öğrencilere eğitim veriyor. Çocuklarımızın böyle bir okulda eğitim almasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımız buradan mezun olduktan sonra Afganistan'ın geleceği için çalışır. TMV'ye ve Türkiye hükümetine bu çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Nisar Ahmed Pervani ise okuldan son derece memnun olduğunu belirtti.

Türkçesini geliştirmek ve Türkiye'de eğitim almak istediğini anlatan Nisar, "Afganistan'da eğitim alma durumunun bile zorlaştığı dönemde eğitim faaliyetlerini sürdüren ve bize yardımlarını esirgemeyen TMV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Deneyimli hocalarıyla uluslararası seviyede en kaliteli eğitimi veriyor. Dünya standartlarına uygun farklı branşlarda laboratuvarlar bulunuyor. Böyle bir okulu tercih ettiğimden dolayı mutluyum." dedi.

Ülkede halihazırda yalnızca TMV'ye ait okullar faaliyette.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından bir süre sonra ülke genelindeki okullarda eğitim öğretime ara verilmişti.