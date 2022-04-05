Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde iftar programı düzenlendi

05.04.2022 19:47
Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde iftar programı düzenlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde iftar programı düzenlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde iftar programı düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen programa Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır, Mezar-ı Şerif'teki Türkmenistan ve Özbekistan başkonsolosları, Taliban yönetiminin Belh Valisi Mevlevi Kudratullah Ebu Hemze, yerel yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Taliban geçici hükümetinin Belh Valisi Ebu Hemze, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu söyledi. Ebu Hemze, bu ayda hayır işleri yaparak fakir fukaraya yardım edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut ise ramazanda fakirlere ve muhtaçlara yardım edildiğini kaydetti.

Komşusu aç yatarken tok yatmaktan rahatsızlık duyan bir toplum olduklarını ifade eden Turgut, "Bir Müslümanın sorununu mümkünse çözmeye çalışırız. Türkiye bu duygularla geçmişte yardım etmiştir, şimdi de yardım ediyor ve gelecekte de yardım edecektir." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Sağır ise kendilerinin burada sadece yarına güzel insanlar yetiştirmek için var olduklarını dile getirdi.

Afgan Türk Maarif Okullarının 8 vilayette anaokulundan lise son sınıfına kadar okulları, eğitim merkezleri ve yurtlarıyla faaliyetlerini en güzel şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Sağır, bu okullarının, mücadele veren ilim ordusuyla Afganistan'da yeni güzel günlerin habercisi olacağının altını çizdi.

Ramazanla ilgili şiir ve ilahilerin okunduğu program duayla sona erdi.

YORUMLAR
500
BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörlüğü'ne Alper Yüce atandı BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörlüğü'ne Alper Yüce atandı Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır

Afganistan, Türkiye, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde iftar programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 19:55:52. #1.12#
SON DAKİKA: Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement