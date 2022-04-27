AFGAN UYRUKLU 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI,3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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AFGAN UYRUKLU 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI,3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

27.04.2022 10:09

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçta Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalanırken; organizatör oldukları belirtilen 3 şüpheli de tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçta Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalanırken; organizatör oldukları belirtilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine iki aracı takibe aldı. TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yakınlarında durdurulan iki araçta yapılan aramada Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi de gözaltına alındı. 3 şüpheli jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

AFGAN UYRUKLU 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI,3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
AFGAN UYRUKLU 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI,3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
AFGAN UYRUKLU 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI,3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

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Jandarma, Kocaeli, Gebze, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFGAN UYRUKLU 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI,3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFGAN UYRUKLU 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI,3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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