Afgan Uyruklu Anne ve İki Çocuğu Öldürülmüş Halde Bulundu
37 dakika önce
Afgan uyruklu anne ve iki çocuğu öldürülmüş halde bulundu KONYA - Konya'da bir çiftlikte işçi olarak çalıştığı öğrenilen anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu.
Afgan uyruklu anne ve iki çocuğu öldürülmüş halde bulundu KONYA - Konya
'da bir çiftlikte işçi olarak çalıştığı öğrenilen anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Tatlıcak
Mahallesi Okçu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir çiftlikten silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek çiftlikte bulunan müstakil eve giren polis ekipleri Afgan olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğunu tüfekle vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından yaşları yaklaşık 7 ila 13 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğun hayatını kaybetttiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sevk edilen evde polis ekipleri inceleme yaptı. Polis
ekipleri henüz kimlikleri belirlenemeyen anne ve iki çocuğun kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
2 Aylık Hamile Esma'nın Katili, Kıskançlık Krizine Giren Kocası Çıktı
Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi