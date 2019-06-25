Son Dakika Haberleri: Afgan uyruklu çocuğun hayalini Batman Valiliği gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Haber

Afgan uyruklu çocuğun hayalini Batman Valiliği gerçekleştirdi

46 dakika önce

Batman Valiliğince, Afganistan uyruklu öğrenciye hayalini kurduğu bilgisayar hediye edildi.

Afgan uyruklu çocuğun hayalini Batman Valiliği gerçekleştirdi, System.String[]
Batman Valiliğince, Afganistan uyruklu öğrenciye hayalini kurduğu bilgisayar hediye edildi.
Afganistan'dan 7 yıl önce ayrılan ve ailesiyle yerleştikleri Batman'da bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Mahmut Musavi'nin (47) 3 çocuğundan en küçüğü olan Ali Rıza Musevi ilk ve ortaokulu başarıyla tamamladı.
Ali Rıza'nın okulda hazırladığı geri dönüşüm projeleri öğretmenlerinin dikkatini çekti.
Öğretmenlerinin Valiliğe yönlendirdiği Ali Rıza, projelerini anlatarak, projelerini geliştirmek için bilgisayar talebinde bulundu.
Bilgisayar talebine kayıtsız kalmayan Batman Valiliği Musavi'ye bilgisayar ve bilgisayar masası hediye etti.

Musavi yaptığı açıklamada, kendisine hediye edilen bilgisayar için Valiliğe teşekkür etti.
Valiliğin projelerini değerlendirerek kendisine bilgisayar hediye ettiğini ifade eden Musavi, "Bu bilgisayar gelecekte yapacağım projeler için güzel oldu. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Hedefim bütün insanlığa yararı olacak geri dönüşüm projesi ve yazılım çıkarmak. Bu geri dönüşüm projemi web ortamında insanlığa faydalı olacak şekilde yayacağım." dedi.
Baba Mahmut Musavi de 3 çocuğunun olduğunu, çocuklarının okuduğunu ifade ederek, "Batman çok güzel, insanları çok iyi. Ben ve ailem çok mutluyuz. Batman Valiliğine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğü personeline hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Musavi, Afganistan, Bilgisayar, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Son dakika! ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Tuğçe Kazaz'dan seçim sonrası dikkat çeken mesaj TSK'nın Twitter hesabından paylaşıldı: Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:12:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afgan uyruklu çocuğun hayalini Batman Valiliği gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]