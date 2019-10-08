Afgan uyruklu genç tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladı
1 saat önce
Karaman'da Afgan uyruklu bir kişi evde tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Karaman'da Afgan uyruklu bir kişi evde tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde bir evde Afgan uyruklu Alirıza Zade (20) ile kayınbiladeri Lal Mohammed Sultani (20) tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Sultani, eniştesi Zade'yi bıçaklayarak evden kaçtı.
Yaralı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis şüpheli Sultani'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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