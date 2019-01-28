Afgan Uyruklu Kadın Cinayetinde Aralarında Kocasının da Bulunduğu 4 Kişi Gözaltına Alındı
38 dakika önce
Afgan uyruklu kadın cinayetinde aralarında kocasının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındıKIRŞEHİR - Kırşehir'de, evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan uyruklu kadın cinayetinde, aralarında kadının kocasının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Afgan uyruklu kadın cinayetinde aralarında kocasının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı
KIRŞEHİR - Kırşehir
'de, evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan uyruklu kadın cinayetinde, aralarında kadının kocasının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de geçtiğimiz Perşembe günü Yenice
Mahallesi Terme
Caddesi 180. sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Afgan uyruklu P.M., oturduğu evde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, P.M.'nin kocası S.M., S.M.'nin kardeşi A.F.A., G.R.A. ve M.A.M.'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:18 Kaynak: İHA
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