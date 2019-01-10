Afgan Uyruklu Lise Öğrencisi Denize Atlayarak İntihar Girişimde Bulundu
31 dakika önce
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Afgan uyruklu lise öğrencisi denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Afgan uyruklu lise öğrencisi denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde öğle saatlerinde iskeleye gelen İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Afganistan uyruklu F.K. isimli genç kız denize atladı. İskeleye gelirken ağladığı belirtilen genç kızın denize atladığını gören çevredeki vatandaşlar denize atlayarak lise öğrencisi sudan çıkardı. Bölgeye çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan Afgan uyruklu genç kız Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:28 Kaynak: İHA
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