Afgan uyruklu mültecilerin umuda yolculuğu Osmaniye'de son buldu - Son Dakika

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Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoyolda yapılan uygulamada sahte kimlik belgesiyle Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afgan uyruklu 5 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan B.T. yönetimindeki 01 DUU 20 plakalı otobüs durduruldu. Otobüste kimlik kontrolü yapan polis ekipleri Afgan uyruklu 5 şahsın sahte kimlik kullandığını tespit etti. Otobüsten indirilen şahısların İran sınırından Van üzerinden Türkiye'ye geçebilmek için göçmen kaçakçılarına kişi başı 900 dolar vererek Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. Resmi belgede sahtecilik suçlarından haklarında adli işlem başlatılan şahısların sınır dışı idari işlemlerinin tamamlanması için Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildikleri öğrenildi.

Otobüs şoförü B.T. ile araçta muavin olarak bulunan F.T. hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE