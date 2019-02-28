Son Dakika Haberleri: Afgan Uyruklu Şahıs Ölü Bulundu

Afgan Uyruklu Şahıs Ölü Bulundu

1 saat önce

Iğdır'da Afgan uyruklu bir şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Afgan Uyruklu Şahıs Ölü Bulundu, System.String[]
Iğdır'da Afgan uyruklu bir şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Yeni Mahallede bulunan bir evde kalan iki Afgan uyruklu şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi. 112 Acil Servis ekiplerinin yapmış olduğu inceleme sonucu, Afgan uyruklu iki şahsın zehirlendiği, zehirlenen şahıslardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer şahsın ise durumunun ağır olduğu tespit edildi. Durumu ağır olan 1978 doğumlu Afgan uyruklu Kamaluddin Ayare isimli şahıs ekipler tarafından hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kamaluddin Ayare isimli Afgan uyruklu şahıs ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen ve olay yerinde hayatını kaybeden diğer şahıs ise savcının yaptığı incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

Iğdır Merkez, Iğdır, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:30:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afgan Uyruklu Şahıs Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]